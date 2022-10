God of War Ragnarok: il trailer di lancio ci prepara all'uscita su PS5 e PS4

Il grande giorno di God of War Ragnarok è sempre più vicino! Il kolossal di Santa Monica Studio debutterà infatti in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4 tra pochi giorni, andando ad arricchire la lineup delle due console di casa Sony a partire dal 9 novembre 2022.

Per l’occasione, i vertici della compagnia giapponese e quelli della software house californiana hanno ben pensato di regalare agli appassionati il trailer di lancio della prossima avventura di Kratos e di suo figlio Atreus; trailer visibile direttamente in testata di articolo, e spettacolare come da tradizione per la saga di God of War.

Nel lanciare l’ennesima sfida al pantheon delle divinità nordiche, il Dio della Guerra potrà vantare un sistema di combattimento decisamente più stratificato, merito dei poteri elementali da scatenare con le nuove mosse speciali e della riformulazione del sistema di gestione degli scudi. Non meno interessanti saranno poi le innovazioni apportate dal team di sviluppo per dare vita ad un’esperienza ludica e narrativa ancora “più grande, grossa e cattiva” di quella vista nel predecessore del 2018.

La commercializzazione di God of War Ragnarok, come già detto, è prevista per il sempre più prossimo 9 novembre su PS4 e PS5. Cosa ne dite, lo prenderete già al day one?