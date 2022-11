God of War Ragnarok: la guida per sbloccare il finale segreto su PS4 e PS5

Finalmente disponibile sia su PlayStation 4 che sulla più recente PlayStation 5, God of War Ragnarok si è rivelato essere il capolavoro a tutto tondo che un po’ tutti si aspettavano; un titolo, quello realizzato dai ragazzi di Santa Monica Studio, che ripropone e migliora quanto di buono avevamo già visto nel predecessore del 2018.

Proprio come il primo God of War ambientato in terre norrene, anche la nuova avventura di Kratos e di suo figlio Atreus presenta un finale segreto, che può essere sbloccato compiendo determinate azioni aggiuntive nel corso del videogame. In questa guida, andremo dunque a spiegare tutti i passaggi per sbloccare il finale segreto di God of War Ragnarok, così da raggiungere gli effettivi titoli di coda della produzione su entrambe le console di casa Sony.

Come sbloccare il vero finale di God of War Ragnarok

Sbloccare il vero finale di God of War Ragnarok in realtà è molto semplice. Basterà infatti trionfare nello scontro finale del gioco e portare a termine la missione secondaria Funerale Vichingo, che può essere affrontata una volta conclusa la trama principale.

Ecco di seguito tutto quello che dobbiamo fare una volta arrivati a questo punto:

Incontriamo e parliamo con Lunda presso una qualsiasi delle postazioni di Sindri e Brok

Rechiamoci a Svartalfheim e, più precisamente, alla taverna di Nidavellir

Ascoltiamo il dialogo che coinvolge Durlin, Lunda e Raeb, dopodiché interagiamo con Brok

Raggiungiamo la spiaggia dell’isola segnalata sulla mappa col nome di Sverdsand

In questo modo andremo a sbloccare il finale segreto di God of War Ragnarok. Ricordiamoci comunque che, per raggiungere l’isola, possiamo sfruttare il macchinario che si trova nelle Terre Umide di Aurvangar, lo stesso col quale siamo fuggiti dalle miniere insieme a Tyr.