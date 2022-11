God of War Ragnarok: le recensioni premiano il ritorno di Kratos, ecco tutti i voti

Il grande giorno di God of War Ragnarok è sempre più vicino. La potentissima esclusiva per PlayStation 5 e Playstation 4, firmata da Santa Monica Studio, debutterà infatti il prossimo 9 novembre, con l’intenzione di andare a chiudere l’epopea norrena di Kratos e di suo figlio Atreus.

I due, a tre anni dagli eventi del primo capitolo, sono chiamati a compiere un nuovo viaggio tra pericoli e mostruosità legate alla mitologia del nord, per fermare l’avvento del Ragnarok. Questa ricerca porterà la coppia padre-figlio in vari luoghi epici e in aperto conflitto con potenti nemici come Thor, Freya e Odino. Anche il sistema di combattimento del gioco precedente è stato notevolmente ampliato, garantendo la ritrovata mobilità di Kratos e l’autonomia aggiuntiva di un più maturo Atreus sui campi di battaglia norvegesi.

In attesa dell’imminente uscita, e con gli spoiler a rimbalzare a seguito della recente rottura del day one, sul web sono apparse le prime recensioni di God of War Ragnarok, che vanno a premiare – e fortemente! – il titolo prodotto da Sony e dai suoi PlayStation Studios. Basta pensare che, al momento in cui scriviamo, il gioco per console PlayStation vanta una media di 94 punti su Metacritic, il più noto aggregatore di recensioni online.

Ecco di seguito alcuni dei voti della critica specializzata:

Come potete verificare anche voi, God of War Ragnarok ha raggiunto in molti casi il perfect score, andandoci vicinissimo per altre testate. E voi, avete già deciso se vivere questa nuova sanguinolenta avventura al fianco dell’ex Fantasma di Sparta?

Vi ricordiamo ancora una volta che il nuovo GoW sarà disponibile dal 9 novembre 2022, e che può già essere preordinato sui listini di Amazon Italia.

