God of War Ragnarok: il viaggio di Kratos e Atreus raccontato da Santa Monica Studio

Ora che Sony e gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno annunciato la data di uscita ufficiale di God of War Ragnarok su PlayStation 5 e PlayStation 4, i fan di Kratos possono finalmente iniziare il conto alla rovescia per vestire nuovamente i suoi panni.

Il ritorno dell’ex Fantasma di Sparta e di suo figlio Atreus – ora visibilmente più maturo – è infatti fissato per il 9 novembre 2022, naturalmente in esclusiva sulle console di casa Sony. Ritorno che ha il compito di spiegare tutti i misteri sollevati dal capitolo precedente del 2018, e di cui oggi conosciamo qualche dettaglio aggiuntivo.

Non a caso, per ingannare l’attesa che separa i giocatori dal lancio di God of War Ragnarok, il team di sviluppo ha condiviso nella pagina dedicata al titolo alcuni dettagli su quella che sarà la trama che andremo a vivere impugnando il nostro fedele pad.

Ecco allora la sinossi di God of War Ragnarok:

Il Fimbulwinter è ormai iniziato. Kratos e Atreus devono viaggiare attraverso ognuno dei Nove Regni in cerca di risposte, mentre le forze di Asgard si preparano per una battaglia che secondo le profezie condurrà alla fine del mondo. Lungo la strada, esploreranno mitologici panorami mozzafiato, e affronteranno temibili nemici, tra mostri e divinità norrene. La minaccia del Ragnarok si fa sempre più vicina. Kratos e Atreus dovranno scegliere tra la propria salvezza e quella dei Regni.

Vi ricordiamo ancora una volta che la brutale esclusiva PlayStation, di nuovo ambientata tra i ghiacci della mitologia norrena, sarà disponibile dal 9 novembre di quest’anno, solo su PS5 e PS4. Intanto, i preordini sono già aperti sui listini di Amazon Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.