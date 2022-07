God of War Ragnarok: data di uscita su PS5 e PS4 annunciata con un nuovo trailer

Andando a scongiurare in via definitiva gli ultimi rumor che volevano God of War Ragnarok in uscita solo nel 2023, Sony e gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno finalmente svelato la data di uscita della prossima avventura di Kratos.

Come si legge sulle pagine del PlayStation Blog, l’esclusiva del colosso giapponese sarà infatti ufficialmente disponibile su PS4 e PS5 a partire dal 9 novembre 2022.

God of War Ragnarök launches on PS4 & PS5 9th November, 2022. More info from Santa Monica Studio: https://t.co/KdOAep9KVF pic.twitter.com/c0ENItU4tI — PlayStation Europe (@PlayStationEU) July 6, 2022

Incontrando volti noti come Brok, Sindri, Freya e Thor, fino a nuovi personaggi del calibro di Angrboda e di Tyr, il Dio della Guerra norren, questa volta Kratos e il figlio Atreus si ritroveranno a visitare luoghi incantati e terre ghiacciate dal Fimbulwinter, il lungo e freddo inverno che secondo i miti anticipa la venuta del Ragnarok. Il secondo capitolo di questo nuovo ciclo di God of War andrà di fatto anche a chiuderlo, il che potrebbe implicare l’apparizione di Odino e delle importanti rivelazioni su Loki.

Nel frattempo, il team di sviluppo è andato anche a pubblicare un nuovo trailer in cinematica, visibile in testata di articolo, assieme ad un intenso unboxing delle golose edizioni speciali di God of War Ragnarok – disponibile invece nel video poco più in basso.

All’interno della Collector’s Edition troveremo uno scrigno con i seguenti oggetti:

Voucher con il codice utile per scaricare la versione PlayStation 4 o PlayStation 5 del gioco

Steelbook priva del disco

Gemelli Vanir realizzati nello stesso stile dei giocattoli di Atreus presenti nell’edizione da collezione del precedente God of War

Set di dadi dei nani con effetto legno in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil

Replica di Mjölnir, il martello di Thor, di circa 40 centimetri

Armatura Darkdale per Atreus (solo estetica) e Kratos

Impugnatura Darkdale per le Lame del Caos e per il Leviatano

Colonna Sonora Digitale di God of War Ragnarok

Mini Artbook digitale ad opera di Dark Horse Digital

Set di Avatar per il PlayStation Network

Tema per PlayStation 4

In aggiunta ai contenuti della Collector’s Edition, la Jötnar Edition contiene anche:

Un vinile con le musiche composte da Bear McCreary

Un set di spille degli animali che rappresentano Faye, Kratos e Atreus: il falco, l’orso e il lupo

Una replica dell’anello leggendario di Draupnir

Set di dadi di Brok con finitura metallica e un sacchetto per contenerli con il logo dei due fabbri

Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 9 novembre 2022 solo su PlayStation 4 e PlayStation 5.