PS5 costa di più in Europa: l'aumento di prezzo è immediato anche in Italia!

Dopo i rumor a rincorrersi in rete nelle ultime settimane – e dopo l’annuncio inatteso del DualSense Edge -, ora è ufficiale: Sony ha aumentato il prezzo di PS5 su alcuni territori, sia per l’edizione standard che per quella only digital della console di nuova generazione.

La conferma arriva direttamente da Jim Ryan attraverso le pagine del PlayStation Blog istituzionale, dove spiega le ragioni dietro la mossa presa dal colosso giapponese del gaming.

La PlayStation 5 Standard con lettore ottico avrà di conseguenza un prezzo di listino pari a 549,99 euro, mentre l’edizione Digital costerà 449,99 euro. Il rincaro, con effetto praticamente immediato, è quindi di 50 euro per entrambi i modelli, che in precedenza erano prezzati rispettivamente 499,99 euro e 399,99 euro. L’aumento si applica ai territori di Europa, Medioriente, Africa, Canada, America Latina e Asia del Pacifico; nessun aumento, invece, per gli Stati Uniti.

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha spiegato che l’aumento di prezzo di PS5 è dovuto agli “elevati tassi di inflazione globale“, nonché all’“andamento negativo delle valute”.

“Stiamo assistendo a tassi di inflazione globali elevati, nonché a un andamento negativo delle valute, che incidono sui consumatori e creano pressioni su molti settori”, ha dichiarato Ryan. “Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE (Sony Interactive Entertainment), ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato di PS5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina (LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti.”

“Sebbene questo aumento dei prezzi sia una necessità dato l’attuale contesto economico globale e il suo impatto sull’attività di SIE, la nostra priorità principale continua ad essere il migliorare la disponibilità di PS5 nei negozi, così che il maggior numero di giocatori possibili possa provare tutto ciò che offre PS5 e ciò che deve ancora arrivare”.

In ogni caso Sony punta ad incrementare la produzione di PS5 in modo tale da farsi trovare pronta per la prossima stagione natalizia.