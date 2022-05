Il nuovo PlayStation Plus in video: ecco come funziona su PS5 e PS4

In attesa che Sony vada a comunicare quali saranno i giochi in regalo per giugno, PlayStation Plus è andato finalmente a rinnovare la propria offerta. Almeno in Asia, dove i nuovi piani di abbonamento annunciati dal colosso giapponese sono già attivi.

Questo modello rinnovato, come molti di voi già sapranno, prevede tre diverse tipologie di abbonamento, che vanno definitivamente a fondere i precedenti servizi PS Plus e PS Now. Oltre a garantire l’accesso alle opzioni di gioco online e alla Instant Game Collection mensile di titoli gratuiti, il nuovo PlayStation Plus si arricchisce a seconda del livello scelto, proponendo anche demo per PS5 e PS4, così come grandi classici della prima console targata PlayStation.

E se è vero che questa offerta diversificata è attiva nella maggior parte dei Paesi orientali, è naturale che i giocatori abbiano voluto condividere la loro esperienza, andando a pubblicare alcuni video che mostrano il PlayStation Plus rinnovato in azione.

I borrowed my Brother-in-Law's Hong Kong PSN to show ya'll the updated PS Plus, this is so cool! pic.twitter.com/seWIpYNMFu — Dart Feld (@RedEyedDragoon_) May 23, 2022

Nella clip poco più in alto, proveniente da Twitter, possiamo ad esempio vedere una panoramica della nuova sezione dedicata a PlayStation Plus presente su PlayStation 5, grazie ad un utente originario di Hong Kong. L’interfaccia sembra essere decisamente pratica, con sezioni appositamente dedicate agli sconti esclusivi e ai giochi di epoca PS1, PS2 e PSP.

Vi ricordiamo che il servizio approderà anche in Italia nel corso del prossimo mese, come comunicato precedentemente da Sony.