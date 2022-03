PlayStation Plus e Now si uniscono: 3 nuovi piani abbonamento da giugno, ecco tutte le novità

Dopo tutta una serie di rumor e leak a rincorrersi negli ultimi mesi, Sony ha finalmente svelato i suoi piani sul futuro di PlayStation Plus e PlayStation Now, i suoi attuali servizi in abbonamento disponibili su console PS4 e PS5 – e il secondo anche su PC.

In particolare, PS Plus cambierà la sua struttura con tre differenti piani di abbonamento, divisi per feature e fasce di prezzo, andando in parte a rivoluzionare la sua struttura, che si intreccerà in qualche modo con quella di PS Now.

Prima di tutto, però, bisogna chiarire che il nuovo abbonamento a PlayStation Plus non è la risposta a Xbox Game Pass della rivale Microsoft, in quanto non saranno aggiunti al catalogo i nuovi giochi in uscita al day one, a differenza di quanto accade con le esclusive Xbox e con altri titoli terze parti disponibili al lancio su Game Pass.

Come riportato sul sito ufficiale, da giugno 2022 PlayStation Plus proporrà tre diversi livelli di abbonamento denominati Essentials, Extra e Premium.

PlayStation Plus Essentials – 8.99 euro al mese o 59.99 euro l’anno

Due giochi gratis al mese

Sconti esclusivi

Spazio Cloud per i salvataggi

Accesso al multiplayer online

PlayStation Plus Extra – 13.99 euro al mese o 99.99 euro l’anno

Tutti i vantaggi citati in precedenza con l’aggiunta di un catalogo giochi composto da oltre 400 titoli da scaricare giocabili su PS4 e PS5, tra cui blockbuster targati PlayStation Studios e giochi third party.

PlayStation Plus Premium – 16.99 euro al mese o 119.99 euro l’anno

Tutti i vantaggi citati in precedenza con l’aggiunta di oltre 340 giochi tra cui classici della libreria PlayStation, PS2 e PSP, oltre ad una selezione di giochi per PlayStation 3 giocabili in streaming su PS4, PS5 e PC.