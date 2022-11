Google Stadia: rimborsi in arrivo anche in Italia, ecco come riceverli

Ormai è notizia nota, Google Stadia si prepara a chiudere. La sfortunata piattaforma di game streaming, infatti, chiuderà definitivamente il 18 gennaio 2023; per questo, il colosso di Mountain View ha avviato una campagna di rimborsi ufficiale, che ora ha raggiunto anche l’Italia.

Google ha quindi cominciato a restituire le somme investite dai giocatori italiani, che si riferiscono a tutti i contenuti acquistati su Google Stadia nel corso degli anni, come videogiochi, contenuti aggiuntivi, abbonamenti in-game ed hardware (controller Stadia, Founder’s Edition, Premiere Edition e pacchetti “Gioca e guarda con Google TV”), con l’unica eccezione rappresentata dagli abbonamenti a Stadia Pro, i quali non verranno risarciti.

Come comunicato dalla stessa big G, l’elaborazione dei rimborsi richiede tempo, ma verrà comunque esaudita entro la data di chiusura, praticamente dietro l’angolo.

Ricordiamo in ogni caso che non è necessario effettuare una richiesta specifica o seguire una procedimento particolare, poiché il rimborso verrà elaborato in maniera automatica e spedito sulla forma di pagamento utilizzata per effettuare l’acquisto originale. Ciò significa che, se abbiamo utilizzato il Credito Google Play, la somma verrà ricaricata in automatico nel nostro portafoglio digitale,; se invece abbiamo una carta di credito, il riaccredito dei soldi avverrà entro qualche giorno dall’emissione del rimborso, secondo le tempistiche della nostra banca; a chi invece non possiede più la forma di pagamento originale, Google riferisce: “In molti casi l’istituto bancario accetterà ancora il rimborso, pertanto ti consigliamo di contattarlo per ricevere i fondi. Se l’istituto bancario non accetta il rimborso, ti invieremo un’email con i passaggi da seguire per ricevere il rimborso”.

Per tutte le altre informazioni sull’imminente chiusura di Google Stadia, facciamo riferimento alle FAQ ufficiali sul Supporto di Google.