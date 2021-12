Google Stadia sulle TV LG: modelli compatibili e come scaricarlo

Google Stadia approda anche sulle smart TV LG: ad annunciarlo la stessa azienda sudcoreana in un comunicato stampa ufficiale. Ma la notizia non giunge del tutto nuova. Proprio all'inizio di quest'anno, nel corso del CES 2021, l'azienda aveva annunciato l'arrivo della piattaforma di cloud gaming sviluppata da Google entro la fine del 2021. Il rollout di Stadia sta avvenendo in queste ore, ma non tutte le TV supportano il servizio.

Google Stadia: quali sono le TV compatibili?

L'annuncio del colosso sudcoreano ha reso felici migliaia di utenti, che ora potranno accedere alla vasta libreria di Google Stadia direttamente dal salotto di casa. Non tutti gli apparecchi televisivi, però, risultano compatibili: LG ha fatto sapere nel suo comunicato che il servizio è riservato solamente alle smart TV con sistema operativo webOS 5.0 e webOS 6.0, ovvero commercializzate durante il 2020 ed il 2021.

La mia TV è compatibile: come scaricare Stadia?

Una volta superato lo “scoglio” della compatibilità, ottenere Google Stadia sulla propria TV è un processo molto semplice. Basterà collegarsi all'app store di LG (accessibile dal televisore) e cercare l'applicazione ufficiale dedicata. Requisiti fondamentali per accedere al servizio, ovviamente, sono avere un abbonamento attivo e una connessione internet. Un controller compatibile, anche se comodo, non è strettamente necessario: per alcuni titoli, infatti, è attiva la “Bridge Mode” che consente di utilizzare il proprio smartphone come fosse un controller. Il download è disponibile in tutti i 22 paesi: una volta effettuato l'accesso avremo a disposizione l'intero catalogo in continua espansione con oltre 200 giochi (anche gratuiti), come Cyberpunk 2077, Resident Evil Village e Assassin's Creed Valhalla, per citare i più popolari. Ricordiamo, inoltre, che la piattaforma d Google Stadia offre sessioni di prova gratuite da trenta minuti anche senza abbonamento.