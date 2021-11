Stadia Pro: giochi gratis di dicembre 2021

Google ha appena annunciato i giochi gratis di dicembre 2021, riservati agli utenti Stadia Pro e accessibili senza alcun costo aggiuntivo. Come ogni mese, il catalogo Stadia si arricchisce per l'ultimo mese dell'anno arrivano 6 nuovi titoli sulla piattaforma di cloud gaming.

Dopo l'introduzione dei giochi in prova gratuita per 30 minuti e le recenti offerte per il Black Friday, Stadia intende diventare un punto di riferimento nel mondo del cloud gaming, offrendo ai giocatori un servizio di qualità sempre maggiore e un discreto catalogo di contenuti gratuiti. A dicembre 2021 i seguenti titoli arriveranno su Stadia Pro:

Transformes Battlegrounds

Wreckfest

Destroy All Humans!

The Falconeer: Warrior Edition

Foreclosed

Little Nightmares

Per sbloccare l'accesso gratuito ai nuovi giochi, è necessario essere abbonati al servizio Stadia Pro al costo di 9,99€ al mese o sfruttare il primo mese di prova gratuita. La piattaforma cloud di Google non necessita di un hardware particolarmente potente, è sufficiente dotarsi di un dispositivo compatibile e di una connessione ad internet discreta.