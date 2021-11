Grand Theft Auto The Trilogy: ecco i nuovi screenshot della collection

Grand Theft Auto The Trilogy sta per arrivare sulle principali console attualmente presenti sul mercato (e anche su PC). Il giorno del lancio è fissato per l'11 novembre 2021 e, più ci si avvicina a tale data, più aumentano le informazioni in nostro possesso.

Nell'ultimo mese, infatti, si è discusso parecchio di Grand Theft Auto The Trilogy (The Definitive Edition). Sappiamo, infatti, che oltre a rivestire i “vecchiotti" GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas (per PlayStation 2) di una grafica rimasterizzata, Rockstar Games ha apportato diverse migliorie.

É uscita la notizia, ad esempio, che la gestione dei checkpoint delle missioni è stata migliorata, così da non ripetere tutte le fasi di una specifica sezione di gioco.

I giochi inclusi nella GTA The Trilogy Definitive Edition rappresentano una ghiotta possibilità per chi non si fosse mai approcciato ai titoli, di recuperarli.

In previsione dell'imminente lancio della trilogia, la pagina dedicata alla collection sull'Xbox Store ha fornito alcuni screenshot aggiuntivi. Due delle quattro catture pubblicate sullo store di Microsoft provengono dalla remaster di San Andreas, mentre le due rimanenti da San Andreas e GTA III. Ecco che potrete visionarli coi vostri occhi di seguito:

Le persone hanno già iniziato ad effettuare i vari pre-download su Xbox Store e Nintendo eShop e presto si potrà anche da PlayStation, in vista dell'imminente uscita.

Grand Theft Auto The Trilogy sta per arrivare! Scaricatelo il giorno 11 novembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vi ricordiamo che, ultimamente, sono molte le voci che riguardano un probabile porting di GTA V per Nintendo Switch: se volete saperne di più, cliccate qui.

Di seguito troverete il trailer d'annuncio di GTA The Trilogy The Definitive Edition: