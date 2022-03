GTA 5: PS5 vs Xbox Series X, ecco dove gira meglio la versione next-gen

Dopo una lunga attesa, la versione next-gen di GTA 5 è finalmente arrivata sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo, andando quindi a graziare le nuove console di casa Sony e Microsoft.

Tutti i possessori di PS5 e Xbox Series X possono quindi vivere l’avventura “criminale” di Rockstar Games del 2013 nella sua versione migliore, andando ad esplorare una Los Santos mai così bella e ricca di dettagli.

Trattandosi di un mero upgrade tecnico, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha poi deciso di mettere a confronto le due edizioni next-gen di Grand Theft Auto 5. Un’analisi, questa, visibile nel video in apertura di articolo, e che cerca di decretare quale, tra PlayStation 5 e Xbox Series X, sia la console migliore per godersi il ritorno di un classico videoludico moderno. Il tutto prendendo come base di riferimento la già spettacolare edizione PC.

Sulle due principali console di nuova generazione GTA 5 punta ai medesimi obiettivi di risoluzione e framerate nelle tre differenti modalità grafiche: Fedeltà (4K a 30fps), Performance (1440p a 60fps) e Performance RT (1440p dinamici a 60fps con ray tracing applicato alle ombre).

Rispetto all’ormai vecchia edizione PC, le nuove versioni per PS5 e Xbox Series X presentano ombre, occlusione ambientali e illuminazioni migliori. In linea generale, stando all’analisi tecnica, le versioni next-gen del quinto GTA hanno un preset paragonabile all’Ultra del PC.

In chiusura, ElAnalistaDeBits definisce la versione PS5 di GTA 5 come quella migliore, offrendo un framerate chiaramente più stabile rispetto alla console rivale.