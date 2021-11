GTA 6: cambio di direzione secondo il fondatore di Rockstar

Uno dei co-fondatori di Rockstar Games, ovvero Jamie King pensa che GTA 6 presenterà notevoli differenze rispetto al resto della saga. Sappiamo che quello di Grand Theft Auto è uno stile, ormai, piuttosto consolidato, che si rifà sulla satira del sistema sociale americano.

Tuttavia, proprio King sostiene che questo stile subirà importanti modificazioni in futuro. Nonostante non faccia più parte della compagnia, non è chiaro se questi intrattenga ancora un rapporto con Rockstar. Non siamo al corrente, perciò, se si tratti di una previsione o di un sospetto basato su un'informazione concreta.

Sicuramente, la causa principale dei cambiamenti che subirebbe GTA 6 sarebbe riconducibile al successo di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online. Altresì, un fattore determinante nel cambiamento di tendenza del titolo open-world, riguarderebbe la dipartita di molti collaboratori:

Non sarei sorpreso se il tono di Grand Theft Auto cominciasse a cambiare. Probabilmente non sarà più tanto spigoloso e ironico. Penso solamente che, forse, ci siano più opportunità per loro di creare qualcosa di sdolcinato, anche perché non lo fanno mai. Non è forse così? Davvero, Rockstar Games è una bellissima ed efficiente macchina, difficile da buttare giù. Guardo solo al successo di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online, così come Red Dead Redemption 2. Penso che culturalmente, all'interno della società, tuttavia, la situazione sia profondamente cambiata. Soprattutto a causa della dipartita di Leslie Benzies e Dan Houser. Sì, secondo me ci sarà una forte differenza con GTA 6.

Sicuramente, esistono molti punti interrogativi riguardo alla questione “GTA 6” e noi non possiamo far altro che attendere la sua uscita, che peraltro non avverrà prima di molti anni. Nel frattempo, vi ricordiamo che GTA The Trilogy è l'ultimo prodotto uscito da Rockstar, il quale non ha avuto un grande successo.