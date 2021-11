GTA The Trilogy è il nuovo Cyberpunk 2077? Ecco cosa ne pensa PewDiePie

GTA The Trilogy di Rockstar Games, la raccolta rimasterizzata che include Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, è uscita recentemente. Ormai una grande quantità di giocatori si sono confrontati con la trilogia in HD e molti sono stati i giudizi negativi espressi nei riguardi di quest'ultima.

Effettivamente, i commenti rivolti a GTA The Trilogy The Definitive Edition sono stati tutt'altro che buoni. Tra i problemi più persistenti, come bug e glitch, i giocatori hanno scoperto dati non ufficiali e non pubblicati all'interno del codice di gioco. Vi sembra grave? A tutti gli effetti sembrerebbe di sì, ma così tanto da permetterci di poterlo paragonare a Cyberpunk 2077 di CD Project RED?

A questo proposito si è espresso uno degli YouTuber più celebri al mondo, ovvero Felix Kjellberg, alias PewDiePie. Egli, in un suo recente video, ha espresso la sua opinione in merito alla trilogia rimasterizzata dei giochi che hanno fatto la storia della saga all'epoca di PlayStation 2.

All'inizio di questo breve video, PewDiePie ha affermato che si tratta di una “terribile” versione remaster dei tre capitoli di GTA. Successivamente, lo YouTuber ha passato in rassegna alcuni screenshot tratti dai giochi, che vogliono evidenziare gli elementi più disastrosi della raccolta.

Oltre che a riderne di gusto, poi, PewDiePie affronta una questione piuttosto delicata: GTA The Trilogy è il nuovo Cyberpunk 2077? La questione è rivolta soprattutto alla pessima gestione del lancio di entrambi i prodotti.

L'uscita traballante di Cyberpunk 2077 avvenuta lo scorso anno, infatti, ha segnato molti videogiocatori, rimasti delusi a causa delle aspettative eccessivamente alte. Chiaramente non tutti possono essere d'accordo con il paragone tirato in ballo da Kjellberg. Tuttavia, parte del pubblico si trova d'accordo sul fatto che entrambi i lanci dei titoli presi in esame siano stati tutt'altro che brillanti.

Nonostante una patch correttiva sia stata diffusa, apportando diverse migliorie a GTA The Trilogy, in molti sperano che il prodotto venga aggiornato ulteriormente. Vi ricordiamo che la collection è attualmente disponibile per console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.