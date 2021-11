GTA Trilogy: arriva la patch 1.02, tutti i problemi risolti dall'update

Nonostante la grande attesa da parte del pubblico per la pubblicazione di GTA Trilogy, la raccolta targata Rockstar Games è stata protagonista di un lancio disastroso.

Tanti i bug, i glitch e le imperfezioni grafiche e di gameplay delle versioni rimasterizzate di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas, che hanno portato addirittura alla richiesta di rimborsi da parte di alcuni videogiocatori. E la software house a pubblicare un messaggio di scuse rivolto alla community, assieme alla promessa di porre rimedio alla situazione a colpi di aggiornamenti.

Ecco allora che per i fan vecchi e nuovi di Grand Theft Auto arriva oggi la patch 1.02 di GTA Trilogy – The Definitive Edition, che va a risolvere tanti dei problemi della produzione della “R stellata”. Prima di scoprirne i contenuti, va precisato che si tratta del primo grande update del gioco, e che è appena stato pubblicato solo su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Title Update 1.02 is now available on PS4, PS5, Xbox Series X|S, and Xbox One https://t.co/YXCdnh6rKl — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 20, 2021

Nel lungo changelog diramato dalle pagine del supporto di Rockstar Games, gli sviluppatori affermano di aver risolto numerosi problemi legati a localizzazione, collisioni, buchi nella mappa, texture e oggetti mal posizionati, clipping della videocamera attraverso gli elementi dello scenario, sottotitoli incorretti, messaggi di aiuto incorretti, problemi con i nuovi modelli dei personaggi nelle cutscene e tracce audio ripetute, in ritardo o saltate.

A tutti questi interventi che interessano la raccolta nella sua interezza, vanno ad aggiungersene una moltitudine di modifiche specifiche per i singoli giochi e, in taluni casi, per le singole console. In GTA III, ad esempio, sono state sbloccate le porte del Pay ‘N' Spray erroneamente chiuse, mentre in Vice City sono state corrette le luci dei camion dei pompieri e i problemi con i percorsi del GPS nella missione Autocide. Per San Andreas sono invece stati introdotti interventi indirizzati agli effetti della pioggia incorretti, al ponte di Flint County invisibile e alla sensibilità della mira nella sfida della pistola di Ammu-Nation.

La strada è ancora in salita, ma pare che GTA Trilogy – The Definitive Edition continuerà a migliorarsi in futuro. Secondo voi Rockstar Games riuscirà a farsi perdonare?