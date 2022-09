GTA 6: il leak più grande nella storia dei videogiochi sconvolge Rockstar Games

I leak su GTA 6, trafugati in rete nelle ultime ore – e visibili sulle pagine del forum Reddit, – stanno letteralmente infiammando il popolo del web. E a ragione, considerando che i fan attendono notizie sul gioco ormai da anni.

Gli stessi fan che ora hanno l’opportunità di osservare ancora prima dell’annuncio del materiale autentico tratto dal nuovo Grand Theft Auto – o almeno da una build preliminare di GTA 6.

Le immagini e i video apparsi online sono però stati sottratti illecitamente a Rockstar Games, tanto che la software house si dice particolarmente colpita da quanto accaduto. Come si legge su TheGamer, lo Youtuber LegacyKillaHD, figura molto vicina alla “R stellata”, ha riferito di aver parlato in prima persona con alcuni membri del team di sviluppo. Stando alle sue parole, gli sviluppatori di GTA 6 sono rimasti sconvolti dagli ultimi leak, arrivati come un fulmine a ciel sereno.

A quanto pare, sempre a sentire la fonte, Rockstar Games si sta muovendo per capire come affrontare nel modo migliore il problema, con i vertici dell’azienda che sarebbero pronti a dare una prima risposta già domani, 19 settembre.

Nel frattempo, il giornalista di Bloomberg Jason Schreirer, dopo aver interrogato alcune fonti interne a Rockstar, ha confermato in via definitiva l’autenticità dei leak pubblicati in rete, per quello che lo stesso giornalista ha definito “il leak più grande della storia dei videogiochi”.