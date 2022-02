GTA Online: The Contract, i brani di Dr. Dre sono ora disponibili

GTA Online: The Contract catapulta i giocatori in una folle avventura alla ricerca di nuovi brani esclusivi di Dr. Dre, leggenda dell’hip-hop e vincitore di vari Grammy Awards.

L’accesso a queste canzoni, nelle quali è possibile ascoltare ospiti del calibro di Anderson, Paak, Eminem, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Nipsey Hussle, Ty Dolla $ign e altri, è legato alla progressione in ciascuna delle missioni della storia ed è parte delle ricompense guadagnate per aver aiutato Franklin e soci a trasformare la nuova Agenzia in un grande successo.

Ora, per la prima volta, questa selezione di brani di prima classe è disponibile al di fuori del gioco su tutti i principali servizi digitali di musica, come Apple Music e Spotify, con l’uscita di Grand Theft Auto: The Contract di Dr. Dre.

Di seguito puoi trovare la lista completa dei brani e scaricarli:

GTA Online, The Contract – Scorciatoie per accedere ai Viaggi sballati e altro

The Contract ha portato la storia di GTAV nel GTA Online dei giorni nostri, chiedendo ai giocatori di aiutare Franklin Clinton ad avviare la propria Agenzia Soluzioni per VIP e recuperare i brani inediti scomparsi di Dr. Dre, il magnate dell’hip-hop, per non parlare di nuove modalità di gioco, come i contratti confidenziali, gli Omicidi in linea e la possibilità di vestire i panni di Franklin e Lamar nelle missioni in cooperativa della storia, chiamate Viaggi sballati.

Per far sì che nessuno si perda il divertimento dei Viaggi sballati, daremo presto la possibilità di accedere a queste missioni direttamente dal menu Attività, senza dover prima completare le missioni della storia di The Contract. Inoltre, non perdetevi le versioni ufficiali dei brani di Dr. Dre apparsi in The Contract, disponibili da oggi in streaming sui tuoi servizi digitali di musica preferiti.

Con una community di GTAV più solida che mai, Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series XS il 15 marzo, portando l'amatissima esperienza open world sui nuovi hardware.

Inoltre nelle scorse ore Rockstar Games ha confermato, in una dichiarazione ufficiale, l'esistenza di GTA 6. Il nuovo capitolo del popolare franchise si troverebbe ad un buon punto dello sviluppo.