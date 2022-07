GTA Online The Criminal Enterprises è disponibile da oggi: tutte le novità del DLC gratis

Mentre i ragazzacci di Rockstar Games sono al lavoro sul già ventilato Grand Theft Auto 6, il longevissimo universo multiplayer di GTA Online si espande ancora, naturalmente con tanti contenuti a tema “criminale”.

Da oggi, 26 luglio, è infatti disponibile un nuovo e grande aggiornamento per il comparto multigiocatore di GTA 5, su PC, PS4, Xbox One e per la versione ottimizzata del kolossal open world su PS5 e Xbox Series X/S. Il DLC prende il nome di The Criminal Enterprises, e mostra tutte le sue novità nel trailer presente poco più in basso in questo articolo.

L’espansione gratis di GTA Online prende spunto dai cambiamenti climatici e dall’instabilità economica che sta caratterizzando gli ultimi mesi per ricordarci che “anche a Southern San Andreas tira aria di crisi”. Con i prezzi della benzina alle stelle, i rivenditori in subbuglio e un’ondata di caldo atroce, c’è chi guarda alle sciagure abbattutesi su San Andreas come a un’opportunità: ci riferiamo ovviamente ai trafficanti d’armi, ai magnati del petrolio, ai dirigenti corrotti e a tutti coloro che desiderano approfittare dell’instabilità della regione per ampliare i propri traffici illeciti.

La narrazione messa a punto dalla “R stellata”, come si legge sul sito ufficiale della produzione, è dunque un pretesto per offrire ai videogiocatori tantissime missioni inedite e attività da completare diventando agenti sotto copertura dell’IAA dei Duggan. Con la nuova espansione gratuita assistiamo anche all’introduzione di importanti modifiche al sistema delle Carriere Criminali, con ricompense maggiori per il completamento delle sfide concluse con successo.

Grazie ai feedback della community di GTA Online, il team Rockstar ha poi lavorato per correggere il sistema di ripristino della salute, l’efficacia dei missili a ricerca dell’Oppressor Mk2 e l’accesso veloce a oggetti ed equipaggiamenti come snack e giubbotti antiproiettile. Quanto alle attività da svolgere, l’update aumenta i guadagni delle gare e delle modalità Competizione per poi offrire numerose sfide da completare per ricevere bonus in denaro, veicoli ed equipaggiamenti d’alta gamma.

Cosa ne dite, siete pronti a (ri)lanciarvi nella mischia su PC e console?