GTA The Trilogy: come attivare la modalità "Big Head"

GTA The Trilogy, ovvero la raccolta dei titoli per PlayStation 2 che hanno fatto la storia della serie, è finalmente uscita su console.

Fin dal giorno del lancio, i fan si sono impegnati per riuscire a scovare ogni segreto e mistero che si cela nei tre giochi rimasterizzati. Qualcuno, infatti, è riuscito a trovare il modo per passare alla modalità “Big Head“, ovvero la modalità che ingrandisce le dimensioni della testa del personaggio.

In GTA The Trilogy, sia che si giochi su PlayStation, Nintendo Switch o Xbox, è possibile passare alla “Big Head” mode: vediamo insieme come si fa.

GTA The Trilogy: ci sono i trucchi!

Il metodo che il giocatore dovrà adottare affinché riesca a vedere i testoni dei personaggi è l'iconico “Konami Code“. In poche parole, il Konami Code si traduce nell'ordinata pressione di specifici tasti in uno specifico ordine.

In termini PlayStation, il codice da adoperare è il seguente: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio, Croce.

Al contrario, su Xbox One e Xbox Series XS, i tasti andranno premuti in quest'ordine: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A.

Infine, su Nintendo Switch, l'ordine risulta analogo a quello utilizzato su Xbox: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, A, B.

Dopo aver inserito con successo i codici, il giocatore potrà vedere la testa gigante dei vari personaggi. Si tratta di un “trucco” piuttosto iconico nella storia dei videogiochi, già famoso negli anni Novanta con titoli come Spyro The Dragon (Insomniac e Sony) e GoldenEye 007 (Rare e Nintendo).

GTA The Trilogy è stata contemporaneamente elogiata e criticata dal pubblico. Si riscontra, da un lato, un apprezzamento nei confronti delle operazioni di rimasterizzazione (anche le musiche sono piaciute). Al contrario, la versione PC sembra abbia impedito ai giocatori di accedere all'opera.

Vi ricordiamo che, GTA The Trilogy è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC.