GTA The Trilogy: con le mod si torna ai giochi originali

Dopo l'uscita di GTA The Trilogy, è bastato poco affinché una pletora di fan infuriati si scagliasse contro il gioco. I fan, però, non si sono lamentati per niente, i problemi della collection sono evidenti.

Tra decine di bug mutuati dai capitoli originali, problemi di frame-rate (anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS), scelte tecniche e grafiche discutibili, è normale sentirsi insoddisfatti in qualità di consumatori.

Sono molte le persone che hanno creato particolari paragoni con esempi del passato, come il lancio disastroso che dovette subire Cyberpunk 2077 un anno fa.

Mentre gli sviluppatori di questa trilogia rimasterizzata stanno lavorando duro per cercare di salvare il salvabile, alcuni modder stanno prendendo in mano la situazione.

GTA The Trilogy: le mod riporteranno la trilogia allo stato originale?

I modder, infatti, stanno cercando di tamponare le ferite dei videogiocatori insoddisfatti e di riportare GTA The Trilogy allo splendore che la contraddistingueva su PS2.

Nonostante Grove Street (la software house della remastered) abbia implementato qualche nuova meccanica che svecchiasse il precedente modello di gioco, ciò sembra non essere bastato.

Le nuove introduzioni di Grove Street hanno riguardato la ruota delle armi e la modifica al design originale di alcuni personaggi, come Tommy Vercetti. Peccato ben più grave però, secondo i gamer, sarebbe stata la rimozione di alcune stazioni radio da GTA San Andreas. Ecco che qui subentrano i modder che cercheranno di riportare in auge il vecchio modello di San Andreas, ovvero quello risalente al 2004.

Nexusmods, a questo proposito, si dimostra essere il punto di riferimento per l'argomento. Si tratta di un sito che è costantemente aggiornato dai modder che vi inseriscono, appunto, le mod. Una di queste modalità create da alcuni fan prende il nome di “All Radio Songs Restored“.

Questa consentirà a tutti i giocatori che ne faranno uso, di ripristinare tutti i brani che non hanno superato il “final cut” della riedizione di GTA San Andreas. Sebbene all'inizio la mod aggiungesse solamente una canzone, dopo essere stato sollecitato dai fan, il modder ha inserito l'intera playlist.

Un'altra mod, invece, consente ai giocatori di rimettere gli occhi sulle vecchie animazioni e font che non sono stati riportati nella remastered. Altre mod per GTA The Trilogy, invece, consistono in cambiamenti grafici che fanno emergere quelle che erano le ambientazioni e l'atmosfera originali.

