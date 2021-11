GTA: The Trilogy, acquistalo in pre-ordine su Amazon

Mancano poche ore al lancio di GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, la raccolta dei 3 capitoli più apprezzati del passato è in uscita domani, 11 novembre, su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Da stamattina stanno circolando in rete alcuni video gameplay dei 3 titoli inclusi nella collection, ovvero GTA 3, Vice City e San Andreas.

L'operazione nostalgia pare già aver attirato l'attenzione di moltissimi videogiocatori di vecchia data, la versione rimasterizzata di 3 capitoli iconici della serie Grand Theft Auto potrebbe rivelarsi un buon antipasto in vista della portata principale in arrivo nei prossimi anni, ovvero l'attesissimo GTA 6.