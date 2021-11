GTA Trilogy Definitive Edition: Day One rotto, video e immagini spuntano in rete

Solo un giorno ci separa dall'attesissimo lancio della GTA Trilogy Definitive Edition. La raccolta rimasterizzata di tre classici della saga criminale di Rockstar Games – vale a dire GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas – approderà infatti sul mercato domani, 11 novembre 2021, pronta a farci (ri)vivere avventure al limite della legalità su PC, console e dispositivi mobile.

Fisiologica l'eccitazione di fan vecchi e nuovi, che potranno tornare tra gli scenari di tre videogame ormai cult o scoprirli per la prima volta in questa nuova generazione. Ecco perché non dovrebbe stupire che il Day One sia stato rotto presso alcuni rivenditori, almeno a giudicare dal materiale apparso nelle ultime ore online.

Dalle pagine dei forum Reddit e Resetera arrivano non a caso tante immagini e video leak tratti dai tre titoli che compongono il pacchetto messo a punto dalla “R stellata”. E, in questo caso, tutti in edizione PS4,

A mostrarsi per primo al pubblico è stato in particolare Grand Theft Auto: San Andreas, seguito poi a stretto giro da Grand Theft Auto III e Grand Theft Auto: Vice City. Ciò non ha fatto che aumentare l'hype di quanti attendo al varco la GTA Trilogy Definitive Edition, e palesato che alcuni negozianti hanno deciso di vendere prima la raccolta. Accontentando i gamer più impazienti.

Il Day One, come accade per i giochi più caldi dell'anno, è quindi stato infranto, permettendoci di gustarci un'anteprima piuttosto approfondita di quello che ci riserveranno le tre Definitive Edition legate alle epopee statunitensi del franchise.

Anche voi siete tra quelli che non vedono l'ora che arrivi l'11 novembre per poter impugnare il pad e perdersi nelle atmosfere di tre dei capitoli più amati di Grand Theft Auto? Oppure preferite ignorare la GTA Trilogy Definitive Edition e guardare al futuro con GTA 6?