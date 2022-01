GTA Trilogy, l'edizione fisica per Nintendo Switch arriverà a febbraio

Inizialmente prevista per il 7 dicembre 2021 e successivamente rimandata, l'edizione fisica di GTA: The Trilogy – Definitive Edition per Nintendo Switch ha finalmente una data: 11 febbraio 2022. A confermarlo la stessa azienda nipponica in un annuncio su Twitter.

The physical version of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition for #NintendoSwitch will be available in stores on 11/02! pic.twitter.com/7cVqCuuDQX — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) January 21, 2022

GTA Trilogy, come emerso negli scorsi mesi, non ha ricevuto un'accoglienza particolarmente positiva dai giocatori, delusi dal significativo numero di problemi tecnici che hanno compromesso l'esperienza di gioco. Successivamente Rockstar Games, la software house dietro alla serie, ha fatto mea culpa scusandosi con tutti i fan e promettendo aggiornamenti per migliorare il titolo. Anche la versione per Nintendo Switch – rilasciata digitalmente l'11 novembre 2021 – ha ricevuto diverse critiche a causa di bug e texture non sempre ottimizzate: tutti problemi parzialmente risolti con le successive patch.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che GTA: The Trilogy – Definitive Edition è di un bundle che comprende una versione remaster dei tre capitoli più celebri della serie. Parliamo di Gran Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas. Rispetto agli originali, Rockstar Games ha lavorato per implementare miglioramenti dal punto di vista grafico e di gameplay, aggiungendo inoltre dettagli e chicche extra. La versione fisica per Nintendo Switch è disponibile al pre-order su Amazon al prezzo di 59,99 euro.