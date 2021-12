GTA Trilogy - The Definitive Edition, l'update 1.03 risolve diversi problemi

Rockstar e Grove Street Games hanno pubblicato un importante aggiornamento per GTA Trilogy – The Definitive Edition che porta la raccolta alla versione 1.03.

La patch, attualmente disponibile per tutte le piattaforme, include diversi miglioramenti in termini di stabilità, oltre a risolvere le tante problematiche legate alle texture per ognuno dei giochi presenti nella collection.

Ci sono modifiche specificatamente dedicate per ogni titolo ma, in via generica, lo sviluppatore ha lavorato ad esempio sulla riproduzione della pioggia, che si presentava con un aspetto a dir poco bizzarro in certe situazioni, specialmente durante i filmati.

Parlando di GTA San Andreas, invece, sono state aggiunte diverse animazioni di camminata e di corsa per il protagonista CJ che rispettino i parametri di corporatura sviluppati nel corso della storia, sia che si ingrassi eccessivamente, sia che si riesca ad ottenere un fisico invidiabile frequentando le palestre.

Per il resto, è stata inserita una telecamera cinematografica, che può essere abilitata a piacimento tra le modalità disponibili all'interno delle opzioni. Per tutte le altre modifiche, legate ad ogni singolo gioco, vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore per la patch note completa.

GTA Trilogy – The Definitive Edition è la raccolta delle versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, riviste con un nuovo motore grafico e un sistema di controllo aggiornato che prende in prestito alcuni elementi da GTA 5.

Disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, la collection è stata duramente criticata per l'alto numero di bug e imperfezioni con cui si è presentata al lancio. Lo sviluppatore si è già scusato con gli appassionati, promettendo di risolvere le cose con appositi aggiornamenti. L'update 1.03 è un'altra patch importante pensata in tal senso.