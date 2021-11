Hideo Kojima potrebbe includere Norman Reedus nel suo prossimo progetto

Come avrete potuto leggere i giorni scorsi, Hideo Kojima sta pensando davvero in grande. Egli è al lavoro sull'espansione di Kojima Productions, estendendo il suo lavoro anche a serie TV e musica.

Non è tutto però. Sebbene siano passati solo un paio di anni dall'uscita di Death Stranding, in molti si sono già chiesti che fine abbia fatto Hideo Kojima e quali siano i suoi prossimi progetti.

Beh, a dire il vero Kojima sembra essere al lavoro su un nuovo progetto. A sostegno di questa tesi ci sono vari rumor in rete ma, se questi non bastassero, anche alcuni post su Twitter pubblicati da Kojima stesso.

Proprio recentemente, il padre di Metal Gear ha pubblicato un nuovo cinguettio, in cui egli afferma di stare “rivisitando il piano e la sceneggiatura” di qualcosa a cui sta lavorando. Il messaggio in questione è accompagnato da una foto che mostra, sullo sfondo, le sagome di persone che pare siano un gruppo di attori su un set con motion capture.

La sagoma che tende maggiormente a spiccare, però, è quella che si presume appartenga a Norman Reedus, ovvero l'interprete di Sam Porter Bridges di Death Stranding.

Chiaramente, dove si fermano le notizie e anticipazioni ufficiali, iniziano le teorie e speculazioni dei fan, i quali si aspettano un nuovo Silent Hill o, perché no, un Death Stranding Parte 2. Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni a riguardo ma, non appena verranno fornite, noi di Videogame.it provvederemo ad aggiornarvi immediatamente.