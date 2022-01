Dalla “delusione” dell'intervento povero di contenuti agli ultimi The Game Awards alla fragorosa uscita di inizio 2022. Stando a quanto dichiarato dallo stesso, tra i principali impegni in agenda di Hideo Kojima vi è un “nuovo gioco tripla A che tutti vorranno giocare”.

Pur essendo un'affermazione abbastanza vaga, come quella su un “progetto radicale” che punta ad un nuovo livello di sperimentazione, è riuscita ad attirare in men che non si dica tutta l'attenzione degli appassionati e della stampa. Del resto, Kojima è considerato uno dei più illustri autori di videogiochi.

Il game designer è stato ospite di un episodio speciale di NHK Radio. Dopo aver speso qualche parola sul panorama musicale e suoi nuovi progetti in quel di Kojima Productions (in cantiere potrebbe esserci anche un anime), – la mente dietro Metal Gear e Death Stranding ha confermato di essere al lavoro un tripla A su cui tutti vorranno mettere poi le mani.

Hideo Kojima appeared on NHK Radio special ”Wonderful World of Game Music” and gave some details on what he is working on!

• AAA game title that everyone can enjoy!

• Wants to make a smaller project that is not a open world or shooter game.

• Also said KP is making an anime! pic.twitter.com/lc5aYwsuY7

— Genki ✨ (@Genki_JPN) January 6, 2022