Hitman 3: IO Interactive offre l'upgrade gratuito su Steam dopo il lancio problematico

Il lancio di Hitman 3 su Steam, avvenuto il 20 gennaio, è stato accompagnato da diverse polemiche da parte dell'utenza, che si è lamentata dei controlli e dell'implementazione scadente della VR in questa versione e del prezzo di listino delle varie edizioni, dato il ritardo nel lancio rispetto alla versione Epic Games e al fatto che il gioco sia disponibile all'interno del catalogo del Game Pass di Microsoft. Polemiche che hanno portato addirittura alla chiusura del subreddit relativo e a IO Interactive chiamata a un'operazione di damage control che l'ha portata a upgradare tutti gli acquisti avvenuti (e imminenti) su Steam.

La dichiarazione ufficiale di IO Interactive su Hitman 3 versione Steam

Il nostro lancio di Hitman 3 su Steam non è andato come previsto. Eravamo entusiasti di portare Hitman 3 su Steam con del nuovo contenuto e sapevamo che l'attesa febbrile tra i nostri giocatori Steam era alta, specialmente dato che il gioco è stato un'esclusiva Epic per un anno.

Alla fine, non siamo riusciti a rispettare le nostre stesse aspettative per il lancio e non gradiamo che la nostra community di Steam cominci il suo viaggio in questo modo.

Dunque, questo è quel che faremo: tutti quelli che hanno già acquistato su Steam Hitman 3, e tutti coloro che compreranno il gioco entro il 19 febbraio 2022, avranno accesso a un upgrade gratuito.

Fondamentalmente, funzionerà così: tutte le copie di Hitman 3 Standard Edition avranno un upgrade gratuito alla Deluxe Edition, mentre chi è in possesso della Deluxe Edition o della Hitman Trilogy avranno un upgrade gratuito alla Seven Deadly Sins Collection.

Il processo sarà automatico, tramite il launcher di Steam: quando si farà partire il gioco questo avrà l'upgrade già pronto per il giocatore.

La conclusione della trilogia

Hitman 3 è la drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini. L'Agente 47 ritorna nei panni dello spietato assassino per gli incarichi più importanti della sua intera carriera, nella quale ogni eliminazione è vitale. Parti per un viaggio molto personale intriso di oscurità e speranza nella drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini.

Un'avventura in giro per il mondo e densa di mete esotiche ricche di dettagli e piene zeppe di opportunità creative. In Hitman 3, la pluripremiata tecnologia Glacier di IOI dà vita a un mondo di gioco tattile e immersivo che offre al giocatore rigiocabilità e scelte impareggiabili.

Il posto migliore in cui affrontare ogni gioco della trilogia del mondo degli assassini. Tutte le location di Hitman 1 e Hitman 2 possono essere importate e giocate all'interno del terzo episodio senza costi aggiuntivi per chi li possiede già; inoltre, i progressi di Hitman 2 verranno trasferiti direttamente nel terzo, all'avvio.