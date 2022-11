Hogwarts Legacy: arriva l'artbook ufficiale del videogioco di Harry Potter

Hogwarts Legacy è uno dei videogame più desiderati dai fan del magico universo di Harry Potter, ma non solo: la sua natura da actionRPG ha convinto moltissimi tra i gamer più smaliziati, tanto da farlo schizzare in testa alla lista dei most wanted del 2013.

In attesa dell’uscita, Warner Bros. Games ha ben pensato di ingolosire i fan con una piccola sorpresa, appena sbarcata tra i listini di Amazon Italia.

Si tratta dell’artbook ufficiale dedicato al videogioco, dal titolo The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World. Con copertina rigida e oltre 250 pagine, il volume vuole raccontare il dietro le quinte di Hogwarts Legacy, con tanti contenuti esclusivi. Tra questi ultimi, troveranno spazio concept art, interviste, approfondimenti relativi a personaggi e storia del gioco, oltre a curiosità legate al processo di sviluppo del titolo in lavorazione nelle fucine di Avalanche Software.

Il debutto di The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World è previsto per il 16 febbraio 2023, lo stesso giorno di Hogwarts Legacy, in dirittura d’arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch – tramite cloud.

Cosa ne dite, farete un pensierino a questo “magico” volume? Il prezzo è di 47,40 euro, e per il momento l’artbook è disponibile per il preordine solo in lingua inglese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.