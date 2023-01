Hogwarts Legacy: eccome come giocare prima dell'uscita al nuovo videogame di Harry Potter

Hogwarts Legacy è senza alcun dubbio uno dei videogame più attesi del 2023, e non solo dai fan dell’universo di Harry Potter.

L’actionRPG realizzato dai ragazzi di Avalanche Software per conto di Warner Bros. Games sarà disponibile il prossimo 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, per poi andare a debuttare il 4 aprile su PS4 e Xbox One e il 25 luglio su Nintendo Switch. Per i più impazienti, esiste però un modo del tutto lecito e ufficiale per giocare al titolo prima della sua data di uscita, grazie ad un vero e proprio accesso anticipato sulle piattaforme di nuova generazione.

Il publisher americano ha infatti dichiarato che “la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC include l’accesso anticipato di 72 ore al gioco a iniziare dal 7 febbraio 2023. Per avere tutti il gioco il prima possibile, la Standard Edition e la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PlayStation 4 e Xbox One saranno rilasciate insieme il 4 aprile 2023 senza accesso anticipato”.

Ciò sta a significare che tutti coloro che prenoteranno Hogwarts Legacy Deluxe Edition o Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition per PS5, Xbox Series X/S e PC potranno iniziare a giocare dal 7 febbraio 2023 anziché dal 10 febbraio, con 72 ore di anticipo rispetto al day one.

Voi cosa ne dite, approfitterete dell’offerta per immergervi il prima possibile in questa magica avventura videoludica?