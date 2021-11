Hogwarts Legacy: il lancio avverrà dopo l'uscita di Animali Fantastici 3

Annunciato orami più di un anno fa, l'attesissimo Hogwarts Legacy è sparito completamente dai radar. Oltre ad essersi mostrato con il suo trailer d'annuncio, il videogioco ispirato al capolavoro letterario di J.K. Rowling non ha rispettato la finestra di lancio prevista, il 2021.

Warner Bros. e Avalanche non hanno nemmeno diffuso informazioni più di quel tanto, eccezion fatta quando l'uscita di Hogwarts Legacy è dovuta necessariamente slittare al 2022. Chiaramente, oltre all'enorme quantità di giochi che ci aspettano nel 2022, arriverà anche questo spin-off di Harry Potter.

La domanda, però, sorge spontanea: qual è la precisa finestra di lancio per il titolo? Ebbene, è probabile che l'attesi possa perdurare ancora un po' di mesi (per non dire molti).

In una recente intervista con Toy World, alla domanda “come vedete il 2022 per Wizarding World?”, la direttrice della Warner Bros., ovvero Rachel Wakley ha parlato di due grosse novità. Ecco le precise parole:

Abbiamo due progetti ben distinti per l'anno 2022. Il primo, come molti sapranno, è l'uscita di Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, ovvero il terzo capitolo che potrebbe generare un'eccitazione incredibile ai fan affezionati alla saga. L'uscita del film è fissata per l'8 aprile 2022 nel Regno Unito e sicuramente diverrà il capitolo preferito dei fan. In secondo luogo, un'altra major release di Wizarding World è sicuramente Hogwarts Legacy. La reazione al trailer da parte del pubblico è stata sorprendente e sembra sia destinato ad acquisire un grande successo. Sappiamo che i videogiochi rappresentano una grossa fetta del mercato dell'intrattenimento e abbiamo deciso di buttarci in esso. Dovevamo esserci anche noi. Per il lancio del titolo varrà la pena aspettare: offrirà una modalità unica d'interazione con il franchise.

É chiaro che la Warner Bros. sia molto occupata con lo sviluppo di videogiochi per il 2022: tra Hogwarts Legacy, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, si prospetta un anno davvero consistente e pare che per l'opera basata sul maghetto più famoso della terra si dovrà aspettare oltre aprile (più in generale, si prevede un'uscita nella seconda metà dell'anno).

Vi ricordiamo che il videogioco basato sulla saga di Harry Potter sarà un RPG open-world, disponibile su old e current-gen. Ciò significa che sarà giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.