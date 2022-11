Hogwarts Legacy: la lista Trofei completa del gioco di Harry Potter trapela in rete

10 febbraio 2023. È questa la data cerchiata a più tinte di rosso dai fan del magico mondo di Harry Potter, e che segnerà il debutto di Hogwarts Legacy sul mercato.

Il titolo in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software per conto di Warner Bros. Games vedrà la luce su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch – in questo caso tramite tecnologia cloud -, e oggi è tornato sotto i riflettori grazie ad un massiccio leak, che farà piacere soprattutto ai collezionisti di Trofei.

Dopo il prezioso artbook ufficiale a colorare i listini di Amazon, in rete è infatti apparso l’elenco completo dei Trofei di Hogwarts Legacy, il tutto tramite la pagina ufficiale dell’actionRPG presente su Epic Games Store. Si tratta quindi degli obiettivi che sarà possibile ottenere giocando il titolo dal launcher di Epic. Di conseguenza, i nomi dei Trofei che seguiranno potrebbero subire dei cambiamenti con l’avvento del gioco sul mercato e con il cambio di piattaforma.

In ogni caso, di seguito riportiamo la lista completa dei Trofei di Hogwarts Legacy, così come si trova sul portale PowerPyx:

Trofeo di platino: Guadagna tutti gli altri trofei.

Trofeo “La cernita che fa il suo ingresso: Completa l’introduzione e porta a termine la cerimonia di smistamento – riferito, con molte probabilità, alla cerimonia per la selezione della propria casata -.

Trofeo Alle prese con un Graforn: Sottometti il Signore della riva

Trofeo “Colui che dominava i ricordi: Visualizza tutte le memorie del Pensatoio

Trofeo “L’Eroe Stempiato: Impugna una maledizione mortale

Trofeo L’eroe di Hogwarts: Sconfiggi Ranrok

Trofeo “Cercatore di conoscenza: Vinci la Coppa delle Case

Trofeo La gazzella vendicatrice: Completa la linea di relazione di Natsai Onai

Trofeo Il difensore dei draghi: Salva un drago

Trofeo Amici delle bestie: Completa la linea di relazioni di Poppy Sweeting

Trofeo Una tomba di Sallow: Completa la linea di relazioni di Sebastian Sallow

Trofeo Il volo buono: Battere il tempo di Imelda in tutte le gare di scopa

Trofeo Il brindisi della città: Trovare la Camera della Mappa come Serpeverde

Trofeo Il buon samaritano: Completa tutte le missioni secondarie

Trofeo Sfida accettata: Completa tutti i livelli di una sfida

Trofeo Edizione da collezione: Completa tutte le collezioni

Trofeo Uno spiccato senso dell’incantesimo: Invocare la magia antica per la prima volta

Trofeo Telaio per il miglioramento: Potenzia un pezzo di equipaggiamento

Trofeo La radice del problema: Stordisci 10 nemici diversi usando una Mandragola

Trofeo La natura della bestia: Alleva ogni tipo di bestia

Trofeo “Passare attraverso le pozioni: Prepara ogni tipo di pozione

Trofeo Metti le radici: Coltiva ogni tipo di pianta

Trofeo “La terza volta è un incantesimo: Potenzia un pezzo di equipaggiamento 3 volte

Trofeo L’apprendista Auror: Trova la Camera della Mappa come Tassorosso

Trofeo Un talento da spendere: Spendi 5 Punti Talento

Trofeo Spendaccione: Spendi tutti i Punti Talento

Trofeo Camera con vista: Raggiungi il punto più alto del castello, lo studio superiore del Preside

Trofeo Latte versato: Usa Flipendo dieci volte – per dare la mancia a una mucca o a più mucche

Trofeo Floo in giro per il mondo: Sblocca tutte le fiamme Floo

Trofeo Segui le farfalle: Segui le farfalle fino a un tesoro

Trofeo Affronta le sfide: Sconfiggi i nemici in tutte le arene di battaglia

Trofeo La barba di Merlino!: Completa tutte le Prove di Merlino

Trofeo L’Intrepido esploratore: Scopri tutti i sotterranei del cairn

Trofeo Navigare lungo la costa: Visita la Costa di Poidsear

Trofeo Il Grifondoro nel cimitero: Trovare la Camera delle mappe come Grifondoro

Trofeo Demiguise Dread: Trova tutte le statue di Demiguise

Trofeo I fini pietrificano i mezzi: Sconfiggi un totale di cinquanta nemici usando Petrificus Totalus

Trofeo Aumentare le aspettative: Raggiungi una combo di 100

Trofeo Tocchi finali: Usa la Magia Antica su tutti i nemici del gioco

Trofeo Il maestro degli incantesimi: Impara tutti gli incantesimi

Trofeo Un forte per i risultati: Raggiungi il livello 40

Trofeo Il gufo saggio: Trova la Camera della Mappa come Ravenclaw

Trofeo Studente di prima classe: Frequenta la tua prima classe

Trofeo Troll con i pugni: Sopravvivi all’attacco dei troll a Hogsmeade

Trofeo Il custode: Incontrare Charles Rookwood nella Camera delle mappe

Trofeo Risorgere dalle ceneri: Salva la fenice

Ricordiamo ancora una volta che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal prossimo 10 febbraio su PC e console, sia di vecchia che di attuale generazione.