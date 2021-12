Hogwarts Legacy, nuovi dettagli arriveranno solo nel 2022

Dovremo aspettare il 2022 per scoprire nuove informazioni sull'atteso e al momento misterioso Hogwarts Legacy.

Lo sviluppatore Avalanche Software ha annunciato su Twitter che ulteriori aggiornamenti sul progetto verranno forniti soltanto l'anno prossimo. Smentite dunque le indiscrezioni recenti che volevano imminente un nuovo trailer inizialmente previsto per i Game Awards 2021.

“Buone feste dal team di Avalanche! Non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni e aggiornamenti su Hogwarts Legacy l'anno prossimo.“

È il breve, ma chiaro messaggio diffuso dallo sviluppatore tramite il proprio profilo social.

Il fatto che si parli dell'anno prossimo, certo, include anche il mese di gennaio, ormai imminente. E ciò darebbe di fatto ragione alle voci che volevano un reveal a breve termine. L'impressione tuttavia è che bisognerà avere un po' di pazienza, ma si può essere ottimisti sui primi mesi del 2022 per saperne qualcosa di più.

Hogwarts Legacy è un action-RPG ambientato nell'universo di Harry Potter nel tardo 1800. Il giocatore avrà la possibilità di creare il proprio personaggio, scegliere la Casa di Hogwarts che preferisce e frequentare le lezioni presso la nota Scuola di Magia e Stregoneria.

L'impianto ludico sarà quello di un mondo aperto che riproporrà alcune delle ambientazioni viste nella saga letteraria e cinematografica, come la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade. Nel corso dell'avventura, impareremo a lanciare vari incantesimi magici, preparare pozioni, domare bestie magiche e padroneggiare abilità di combattimento. Ci sarà anche un sistema morale, che valuterà le nostre azioni durante la storia.

Hogwarts Legacy è in sviluppo su motore grafico Unreal Engine e sarà disponibile nel 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.