Hogwarts Legacy sarà mostrato al prossimo State of Play?

Dopo un lungo periodo di assenza, Hogwarts Legacy potrebbe tornare a mostrarsi molto presto.

In molti si aspettavano la sua presenza ai recenti Game Awards 2021, ma l'action RPG ispirato all'universo di Harry Potter pare sarà tra i protagonisti del rumoreggiato State of Play che dovrebbe tenersi entro la fine di dicembre.

Lo riferisce l'insider e leaker Millie, la quale su Twitter ha spiegato che Warner Bros. sta cercando di essere molto attenta con il gioco, con un approccio votato alla massima cautela.

L'obiettivo è quello di evitare coinvolgimenti e polemiche legate ai commenti transfobici di JK Rowling, autrice di Harry Potter. Warner Bros. prese subito le distanze dalla scrittrice, confermando che non avrebbe avuto nessun coinvolgimento diretto con il gioco, sebbene basato su un universo da lei creato.

L'intento iniziale del produttore pare fosse quello di mostrarlo effettivamente ai Game Awards, ma all'ultimo momento si sarebbe deciso di sostituirlo con un trailer in CG di Wonder Woman, in lavorazione presso Monolith. Tutto evidentemente per spostarlo al presunto prossimo State of Play, che Sony potrebbe confermare entro la settimana.

Hogwarts Legacy è stato presentato effettivamente durante un evento dedicato a PlayStation 5, confermando così il sodalizio a livello di marketing tra Warner Bros. e Sony. Il gioco, in lavorazione da Avalanche Studios, sarà disponibile nel 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.