PlayStation, un nuovo State of Play a dicembre?

Un nuovo State of Play potrebbe essere annunciato e organizzato entro la fine di dicembre.

Lo riferiscono alcune indiscrezioni lanciate dal noto insider e leaker “AccNGT” su Twitter, il quale ha specificato che si tratterà appunto di uno State of Play e non di un PlayStation Showcase. L'intento è quello di suggerire evidentemente un evento di portata minore.

A confermare la voce è anche lo youtuber “Foxy Games UK”: entrambi però non indicano al momento quali potrebbero essere i contenuti dello show.

Gli ultimi State of Play si sono solitamente concentrati su un solo grosso gioco, spesso una delle esclusive previste nel 2022, accompagnato da piccole dimostrazioni o annunci da parte di studi indipendenti.

È molto probabile che anche in questo caso sarà così: da escludere l'ennesima demo di Horizon Forbidden West, ma si può realisticamente sperare in uno State of Play dedicato a God of War Ragnarok o a Gran Turismo 7, altre importanti esclusive PlayStation previste per il 2022.

AccNGT aggiunge che presto potremo aspettarci nuove informazioni sulla data di uscita di Gotham Knights, cui lancio sarebbe atteso per i primi mesi del 2022. Non è detto però che la cosa sia collegata al possibile evento Sony, anche se non è da escludere una comparsa.

Le due fonti concordano comunque nel sottolineare che se c'è qualcosa di vero lo sapremo entro questa settimana. Non rimane dunque che attendere.