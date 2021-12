Horizon Forbidden West si mostra con un nuovo trailer gameplay

Guerrilla Games e Sony hanno mostrato un nuovo trailer di Horizon Forbidden West nel corso della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021 (qui tutti i vincitori).

Il filmato, che è disponibile in allegato a questo articolo, fa il punto su diverse scene di gameplay, dandoci la possibilità di avere un ulteriore sguardo approfondito sul sistema di gioco di questo attesissimo seguito.

Dal punto di vista della filosofia di gioco le cose non cambiano e saremo di fronte ad una produzione molto simile a quella precedente.

È interessante tuttavia l'introduzione di alcune meccaniche inedite, che vengono messe in mostra in questo trailer. L'inserimento dell'Ala Scudo donerà momenti di esplorazione più veloci e approfondite che in passato, mentre hanno un indubbio fascino le sezioni sottomarine, grossa novità di questo episodio.

Il filmato offre anche un antipasto di alcune delle nuove macchine che affronteremo nel corso della nuova avventura di Aloy, incluso anche quello che sembrerebbe essere un enorme serpente meccanico avvolto intorno a un edificio.

Insomma, Horizon Forbidden West non mira certo a stravolgere il suo predecessore, Zero Dawn, ma sembra voler espandere quanto di buono fatto con il primo episodio con l'intento di offrire una varietà e una profondità ludica di cui a volte si sentiva la mancanza nel prequel.

Horizon Forbidden West è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 come titolo cross-gen. Il lancio, inizialmente previsto per la fine di quest'anno, è adesso atteso per il 18 febbraio 2022. Salvo clamorosi colpi di scena, non ci saranno ulteriori rinvii.