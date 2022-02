Horizon Forbidden West: guida alle armature di Aloy, dove e come trovarle

Horizon Forbidden West è finalmente disponibile in tutto il mondo, per regalare azione e avventura a tutti i possessori di PS4, PS4 Pro e PS5.

Un sequel che migliora quanto di buono abbiamo già visto nel precedente Horizon Zero Dawn, introducendo al tempo stesso diverse novità di gameplay e una caratterizzazione ancora più sfaccettata per la protagonista Aloy.

Proprio ad Aloy è dedicata questa nostra guida, o meglio a tutte quelle armature che la cacciatrice dalla chioma rosso fuoco può indossare per proteggersi dai tanti pericoli dell’Ovest Proibito. Vediamo allora insieme come ottenerle tutte, così da non lasciarci trovare impreparati nelle ardue battaglie contro esseri umani ostili e minacciose macchine senzienti.

Horizon Forbidden West: come trovare tutte le armature del gioco

In Horizon Forbidden West esistono sette diverse tipologie di armature per Aloy. Sei di queste sono legate ad un ramo delle abilità specifico – che per l’appunto presenta sei diverse categorie di specializzazione -, mentre l’ultima si rifà ad alcuni pezzi di equipaggiamento misto.

Non solo, sappiamo che ogni armatura del videogame realizzato dai ragazzi di Guerrilla Games presenta uno specifico grado di rarità, che va da Non Comune – riconoscibile per il colore verde – a Leggendario – di colore arancione -, così come una serie di resistenze fisiche e elementali, e determinati bonus che vanno ad influenzare le abilità della nostra eroina.

Quasi tutte le armature possono essere comprate presso i mercanti disseminati per l’ampia mappa di gioco, oppure ottenute come ricompensa per il completamento di una missione o degli scontri nell’Arena. A seguire, tutte le informazioni per collezionare i costumi di Horizon Forbidden West:

Categoria Guerriera

Esploratore Oseram (Non Comune) – acquistabile dal mercante a Chainscrape

Oseram Arrow Breaker (Raro) – acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Viandante Oseram (Raro) – acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Predone Tenakth (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Oseram Striker (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Categoria Trapper

Vagabondo Carja (Raro) – acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Cacciatore di Behemoth Carja (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Commerciante Carja (Molto Raro) – acquistabile dal mercante ad Approdo dell’Eredità

Carja Stalker Elite (Leggendario) – acquistabile dal negozio delle Fauci dell’Arena spendendo 54 Medaglie dell’Arena

Categoria Cacciatrice

Predestinata Nora (Non Comune) – acquistabile dal mercante di Rocciacava

Sentinella Nora (Raro) – acquistabile dal mercante della Terra di Nessuno

Ombra Carja (Raro) – acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Utaru Thresher (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Nora Valorosa (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Schermagliatrice Tenakth (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Abito di Sobeck (Molto Raro) – armatura unica sbloccabile durante la storia principale del gioco

Guerriera del Tuono Nora (Leggendario) – acquistabile dal negozio delle Fauci dell’Arena spendendo 54 Medaglie dell’Arena

Categoria Sopravvissuta

Scalatrice del Cielo Tenakth (Molto Raro) – ricompensa per il completamento della missione secondaria Primo a Volare

Avanguardia Oseram (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Retore Utaru (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Vincitrice Tenakth (Leggendario) – acquistabile dal negozio delle Fauci dell’Arena spendendo 54 Medaglie dell’Arena

Categoria Infiltrata

Cacciatrice Nora (Non Comune) – acquistabile dal mercante di Chainscrape

Raccoglitore Utaru (Raro) – acquistabile dal mercante al Bastione

Tracciatrice Nora (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Utaru Hardweave (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Categoria Esperta di Macchine

Ricognitore Tenakth (Molto Raro) – acquistabile dal mercante fuori da La Base

Dragone Tenakth (Molto Raro) – acquistabile dal mercante di Approdo dell’Eredità

Equipaggiamento Misto

Cantore di Tombe Utaru (Molto Raro) – acquistabile dal mercante di Approdo dell’Eredità

Alto Maresciallo Tenakth (Molto Raro) – ottenuto come ricompensa decidendo di risparmiare la vita di Regalla nella missione principale numero 16: Le Ali dei Dieci.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile dallo scorso 18 febbraio in esclusiva sulle console PlayStation.