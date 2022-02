Horizon Forbidden West: il nuovo trailer è dedicato alle Sfide dell'Ovest Proibito

L'open world di Horizon Forbidden West è un vero parco giochi per i giocatori. Un mondo pieno di pericolo e avventura… e Aloy avrà bisogno di molti strumenti, armi e abilità per sopravvivere ai suoi nemici, come possiamo vedere in questo nuovo trailer.

Quando inizierà a esplorare la frontiera dell’Ovest Proibito, il prossimo 18 febbraio, Aloy scoprirà una grande varietà di cose interessanti da fare: fosse da mischia negli insediamenti, contratti di recupero nelle terre selvagge, avamposti e accampamenti pieni di ribelli di Regalla, sfide misteriose, rovine e molto altro.

Date un’occhiata a tutte le attività che vi aspettano nel gioco. Ma ricordate che quello dell’Ovest Proibito è un territorio sconfinato e pericoloso, con molti più segreti e tante più avventure di quanto possiamo rivelarne oggi!

La trama di Horizon Forbidden West

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell'umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Toccherà ad Aloy (col nostro aiuto!) scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull'eredità dell'antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Disponibile in preorder

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, in edizione fisica e digitale.

Per quest'ultima è prevista anche una edizione Deluxe per PS5 che comprende numerosi extra:

Colonna sonora digitale + artbook

Fumetto digitale

Due oggetti d'élite Colosso Carja

Due oggetti d'élite Tuono Nora

Pezzo per Batosta Meccanica

Pacchetto risorse da usare nel gioco

Contenuti extra per la modalità Foto

Tutti i pre-order daranno accesso a due bonus digitali: l'abito lascito Nora e l'antica lancia Nora. Maggiori informazioni sul PlayStation Store a quest'indirizzo.

