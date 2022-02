Horizon Forbidden West, verrà piantato un albero per ogni giocatore

Se l’obiettivo del G20 per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici è di piantare 1000 miliardi di alberi entro il 2030, anche i giocatori di Horizon Forbidden West potranno fare la loro parte: il gioco permetterà infatti di piantare un albero per ogni giocatore che conquisterà un determinato trofeo all’interno dell’avventura.

Nello specifico, si tratta del trofeo “Reached the Daunt”. L’iniziativa nasce da una collaborazione fra Sony e la Arbor Day Foundation e ha come obiettivo quello di rinfoltire tre aree in stato di deforestazione nel territorio degli Stati Uniti d’America.

Horizon Forbidden West aiuta il mondo…reale

C’è però una “data di scadenza”: per poter avere il proprio albero piantate, i giocatori dovranno conquistare l’obiettivo entro il 25 marzo 2022. “Per il lancio di Horizon Forbidden West – si legge sulla pagine ufficiale del progetto -, noi vogliamo fare qualcosa per aiutare la natura… con voi. Esattamente come Aloy combatte per salvare la Terra nel gioco, noi possiamo fare altrettanto per aiutare il nostro pianeta. Gioca Horizon Forbidden West e per ogni trofeo “Reached the Daunt” sbloccato prima del 25 marzo, noi, in collaborazione con la Arbor Day Foundation, pianteremo un albero in una delle 3 zone di forestazione sparse negli Stati Uniti D’America”.

L’obiettivo dell’iniziativa è di piantare almeno 288.000 alberi. Saranno così i tanti i giocatori di Horizon Forbidden West che riusciranno a conquistare il trofeo necessario? Ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio per PlayStation 4 e PlayStation 5. Se volete scoprire la differenza fra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 del gioco cliccate qua.