Horizon Forbidden West: grafica a confronto su PS5, PS4 e PS4 Pro

L’attesa è praticamente finita, Horizon Forbidden West sta per debuttare sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo.

La seconda avventura di Aloy, che porterà la cacciatrice verso l’Ovest Proibito, è infatti in uscita il prossimo 18 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e naturalmente PlayStation 5. Avventura per cui è finalmente scaduto l’embargo, permettendoci di leggere online le prime recensioni e analisi tecniche – che già ne dicono un gran bene!

Tra queste, anche quella offerta dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, molto interessante perché mette a confronto tutte le versioni del gioco, sottolineando pregi e difetti di performance.

In particolare, stando al video visibile in testata di articolo, l’edizione old-gen di Horizon Forbidden West – già vista in azione – gira su PS4 a 1080p e 30fps, mentre su PS4 Pro si assesta su 1800p e 30fps. La potenza aggiuntiva offerta dalla console di nuova generazione a marchio Sony consente al gioco open world di Guerrilla Games di mettere sul piatto due distinte modalità grafiche. La prima privilegia la risoluzione in 4k e i 30fps, mentre la seconda punta sulle performance a 1800p e 30fps.

Capirete anche voi che il livello di dettaglio visibile su PS5 è stupefacente, e inarrivabile per le altre due piattaforme della scuderia della “grande S”. ElAnalistaDeBits sottolinea poi che gli sviluppatori di Guerrilla sono riusciti ad implementare nel sequel di Horizon Zero Dawn una tecnica conosciuta come Temporal Injection , che in Modalità Risoluzione elimina qualsiasi accenno di aliasing. Rispetto a PlayStation 4, la nuova console permette di “dare vita” a geometrie, ombre, asset, rendering dell’acqua, vegetazione e texture decisamente migliori.

La console next-gen made in Japan, grazie al suo velocissimo SSD, primeggia anche nell’ambito dei caricamenti, che risultano essere sette volte più rapidi.

Nonostante il divario, ElAnalistaDeBits fa notare che Horizon Forbidden West è stato sviluppato con PlayStation 4 in mente, dunque raggiunge un ottimo livello anche sulla vecchia console.