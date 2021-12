HyperX Pulsefire RaidTM, il mouse da gaming leggero ed ergonomico in super offerta

Amazon sconta tutta la gamma gaming di HyperX, fra cui il mouse Pulsefire RaidTM a soli 45,99 euro invece di 67: un affare per un accessorio dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, particolarmente apprezzato anche dagli utenti. L'HyperX Pulsefire RaidTM è un mouse ergonomico che consente maggior controllo rispetto alla concorrenza, permettendoti di risparmiare tempo prezioso mentre ti prepari a battaglie virtuali, nel cambio d'armi oppure quando sei in fuga dai nemici.

Si tratta di un prodotto concepito per la velocità, che si caratterizza per la sua leggerezza e per gli 11 pulsanti completamente programmabili, nonché per i comodi punti presa laterali che lo rendono lo strumento ideale per appassionati di battle royale, MOBA e MMO. Fiore all'occhiello è il sensore Pixart 3389 di livello Premium in grado di rilevare fino a 16.000 DPI con velocità fino a 450 IPS e accelerazione massima di 50G, che garantisce estrema precisione, fluidità e reattività di tracciamento. Il design di tipo split-button per i tasti principali destro e sinistro, inoltre, assicurano maggiore reattività nei clic da entrambi i lati, mentre l'affidabilità tipica degli switch Omron offre una risposta tattile sempre precisa. Così da non perdere nemmeno un clic.

Grazie al software HyperX NGENUITY è possibile impostare i macro, regolare i DPI e personalizzare l'illuminazione RGB, salvando le impostazioni all'interno della memoria integrata. Il mouse da gaming HyperX Pulsefire RaidTM si presenta dunque come un ottimo dispositivo, compatibile con diverse piattaforme (oltre a PC anche con PS4, Xbox One e Xbox One S) e dall'ergonomia senza eguali. Grazie alle promozioni Amazon, il mouse si trova ora in offerta al 31% di sconto, ovvero 45,99 euro anziché 67.