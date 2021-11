I nuovi Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono già in offerta al 17% di sconto

Pronto a tornare nella regione di Sinnoh? I nuovissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono già in offerta in occasione delle promozioni dedicate al Black Friday: soltanto 49,98 euro, al momento il prezzo più basso di sempre. Un vero affare considerando che i due titoli sono stati rilasciati su Nintendo Switch soltanto lo scorso venerdì 19 novembre.

L'avventura di sempre, ma in chiave moderna

Sviluppati da ILCA per conto di Game Freak, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i primi remake di quarta generazione ad approdare sulla portatile ibrida di casa Nintendo. Era il 2006 quando, con l'uscita di Pokémon Diamante e Perla per Nintendo DS, gli allenatori si avventurarono per la prima volta nella regione di Sinnoh. Un vero e proprio tuffo nel passato: i due giochi presentato infatti elementi volutamente mantenuti e trasportati dai giochi originali, come il gameplay e le meccaniche più amate, come i Grandi Sotterranei e le Super Gare-Show. Il mondo di gioco è stato riprodotto fedelmente con colori brillanti e ravvivati. Proporzioni di città e percorsi, invece, sono state conservate con estrema cura.

Lo stile grafico ha subito un vero e proprio rinnovamento. Le animazioni delle lotte Pokémon sono state completamente rivisitate, i modelli 3D e gli sprite in pixel sostituiti da controparti in stile chibi. Parti all'avventura, raccogli tutte le medaglie, completa il Pokédex, scambia oppure lotta con amici vicini e lontani e sfida la Lega Pokémon per diventare il più forte di tutti gli allenatori.

Ma fai attenzione al Team Galassia, il perfido team malvagio che vuole sfruttare l'energia dei mostriciattoli tascabili e creare un nuovo universo. Riuscirai a sgominare i loro loschi piani? Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono in offerta in occasione del Black Friday al prezzo più basso di sempre: soltanto 48,98 euro. Non sai quale acquistare? Ecco la nostra guida alle differenze e ai Pokémon esclusivi per versione.