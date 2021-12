ID@Xbox Winter Game Fest, oltre 35 demo gratuite per i TGA 2021

Microsoft annuncia il ritorno di ID@Xbox Winter Game Fest, l'iniziativa legata ai Game Awards 2021 (in breve, TGA 2021), che permetterà di provare in anteprima alcuni giochi dell'evento. A partire dal 7 dicembre, avremo l'opportunità di scaricare oltre 35 demo di titoli non ancora disponibili per Xbox One e Xbox Series X/S.

Il colosso di Redmond, con un post su Xbox Wire, tiene a precisare che non si tratta di demo tradizionali. Solitamente, le versioni dimostrative sono tratte da giochi completi o quasi e rappresentano comunque l'obiettivo della build finale. In questo caso, invece, saremo di fronte a demo provvisorie, con le versioni finali che potrebbero cambiare anche in maniera importante.

Vanno pensate dunque come a demo da “show floor“, cioè quelle versioni specifiche realizzate per grandi eventi come fiere per videogiochi e simili. L'obiettivo è anche quello di dare agli sviluppatori dei feedback con cui migliorare i giochi in vista del lancio.

Per questo motivo, le demo saranno disponibili per un periodo limitato fino al 21 dicembre, restando estremamente confinate all'evento dei TGA 2021.

La lista completa verrà annunciata vicino al 7 dicembre. Di seguito, ecco un assaggio.

ID@Xbox Winter Game Fest, le prime demo annunciate dei TGA 2021

Loot River: ambientato in una serie di labirinti generati proceduralmente, è un roguelike action dungeon crawler che combina i combattimenti tesi e in tempo reale di Dark Souls con i puzzle di Tetris.

Death Trash: caratterizzato da un mondo post-apocalittico in cui gli orrori cosmici bramano l'umanità, combina il gioco di ruolo vecchia scuola con un gameplay d'azione moderno che offre una discreta libertà d'azione. Il titolo offre l'opportunità di creare il proprio personaggio ed esplorare un mondo unico disegnato a mano.

Backtail: una rivisitazione della storia delle origini di Baba Yaga ambientata nel foklore slavo. Il gioco è una miscela unica di esplorazione e intensi combattimenti a distanza, arricchito da una narrazione dark. Potremo impersonare il ruolo del guardiano della foresta oppure esserne fonte del suo terrore.

The Tale of Bistun: un action adventure narrativo ispirato dal poema tragico del dodicesimo secolo “Khosrow e Shirin”. I giocatori impersoneranno il ruolo di un intagliatore di pietre che si risveglia sul Monte Bistun senza alcun ricordo del passato. Nel frattempo, il mondo è colpito da un'insidiosa piaga, che genera nemici molto pericolosi. Le sessioni di gameplay alterneranno combattimenti e sessioni esplorative tra il mondo reale e un luogo etereo di ricordi dimenticati.

Nobody Saves the World: i giocatori potranno completare quest per scoprire e provare oltre 15 forme variabili e distinte. Mescolando e abbinando le abilità si potranno sbloccare e completare missioni ancora più impegnative, mentre si esplora un vasto mondo e i suoi dungeon in solitaria o in compagnia di un amico online.

La cerimonia di premiazione dei TGA 2021 si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 ora italiana.