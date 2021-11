Il mouse ASUS TUF Gaming M3 in offerta a soli 19€ (sconto early Black Friday)

Un'altra piccola bomba early Black Friday Amazon. Il mouse ASUS TUF Gaming M3 è in offerta al 33% di sconto a soli 19,99 euro invece di 29,90. Cablato e super ergonomico, questo mouse è perfetto per chi cerca la qualità restando però in una fascia di prezzo piuttosto economica. Il prodotto può vantare un Sensore Ottico gaming fino a 7000 dpi personalizzabile con quattro diversi livelli DPI, che dona un monitoraggio preciso dei pixel. Due pulsati dedicati ti aiuteranno a regolarne velocemente la sensibilità. In più, grazie ad una frequenza di pollin di 1.000 Hz potrai godere di reattività senza ritardi, per un'esperienza di gioco unica e fluida.

È particolarmente adatto ad un uso intensivo grazie al rivestimento speciale che assicura maggiore durata fino a 20 milioni di click. I piedini in Teflon sono una piacevole aggiunta, con la promessa di resistere fino a 250 km di utilizzo. Il design ergonomico e leggero è ciò che caratterizza l'ASUS TUF Gaming M3 dalla concorrenza. Lasciati guidate da manovre comode e ad alta velocità, nell'impugnatura che più preferisci: claw o palm che sia, il maggior comfort possibile è sempre assicurato. I sette pulsanti tattili e programmabili che si trovano sulla scocca sfruttano la memoria integrata per salvare le configurazioni personalizzate di ogni pulsante. Così sei libero di giocare in mobilità e portare il tuo mouse sempre con te, anche durante i tornei eSport.

ASUS TUF Gaming M3: qualità e resistenza a un piccolo prezzo

Robusto, compatto e resistente, dentro e fuori: l'ASUS TUF Gaming M3 è progettato per offrire anni di onorato servizio in prima linea in ogni tuo gioco. Lo speciale rivestimento è stato ulteriormente rinforzato per resistere ad oltre 10 test di abrasione, attrito e anche sudorazione. Aura Sync, infine, ti offre la completa libertà di personalizzare il mouse impostandolo con un colore preferito oppure utilizzando quelli predefiniti. L'illuminazione può essere sincronizzata per dare vita ad una configurazione unica e brillante.

Il mouse può essere controllato attraverso Armory II, il software di ASUS che consente controlli estesi in un'interfaccia utente molto intuitiva per personalizzare il nostro mouse fino all'ultimo click: crea profili, personalizza colori ed effetti luminosi oppure mappa i pulsanti. Hai il pieno controllo, su tutto. Approfitta dell'offerta early Black Friday per portarti a casa un mouse economico ma di qualità, fra i migliori in questa fascia di prezzo: ancora per pochi giorni il prezzo scontato sarà di soli 19,99 invece di 29,90.