In Call of Duty Vanguard c'è un gadget per le armi che vi aiuterà a vincere

Disponibile dallo scorso 5 novembre su PC, PS5, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One, Call of Duty Vanguard sta inevitabilmente calamitando le attenzioni di tutti quei videogiocatori appassionati di sparatutto in prima persona.

Gli stessi che stanno popolando i campi di battaglia dello shooter di Sledgehammer Games e Activision, e che a soli pochi giorni dal lancio hanno già scoperto un gadget che, una volta montato su un'arma, ha dell'incredibile. E che, tutto da solo, può ribaltare le sorti di una partita.

Si tratta di un accessorio per le armi che porta il nome di Vitale, applicabile a quasi tutte le bocche da fuoco presenti nel nuovo capitolo di Call of Duty, naturalmente a patto di averlo prima sbloccato dopo aver raggiunto un certo livello di esperienza della stessa arma.

Il motivo è presto detto: quando un'arma di Call of Duty Vanguard è accessoriata con Vitale, la hitbox che permette di infliggere un colpo critico – quindi un colpo alla testa, per intenderci – aumenta sensibilmente di dimensioni. Capirete anche voi che in questo modo abbiamo la possibilità di eliminare i soldati nemici con relativa facilità, semplicemente sparando verso la parte superiore del busto.

Come si legge sulle pagine del portale VG247, il gadget Vitale può essere ottenuto raggiungendo il livello 50 di ciascuna arma. Il consiglio è quello di affrettarsi a sbloccarlo ed utilizzarlo, prima che l'evidente vantaggio offerto da questo oggetto possa spingere il team di sviluppo a “nerfarlo” con una possibile patch correttiva.

Nel frattempo, parlando di armi, sapevate che il rivale più diretto di Call of Duty Vanguard potrebbe averne al lancio meno del previsto?