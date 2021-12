Cyberpunk 2077, per una lista molto (troppo) lunga di motivi, fa rima con “mezzo disastro”. E non a caso, l'ultima fatica di CD Projekt RED ha tradito le aspettative del team polacco circa le vendite. Ma per fortuna non ci sono solo note dolenti, del resto su PlayStation 5 e Xbox Series X il gioco garantisce – come è ovvio che sia – prestazioni qualitativamente superiori rispetto alla old-gen. E poi c'è Keanu Reeves.

Non ci sono dubbi sul fatto che il momento più alto dell'edizione del 2019 dell'Electronic Entertainment Expo (E3) sia stato, durante la conferenza Xbox, l'arrivo sul palco della star di Matrix e John Wick, che in Cyberpunk 2077 veste i panni di Johnny Silverhand. Accolto dagli applausi del pubblico, l'attore canadese ha presentato per sommi capi lo sci-fi open world oggi nel mirino di tanti utenti delusi.

Ma qual è il rapporto tra Cyberpunk 2077 e Keanu Reeves? La verità, emersa nelle ultime ore, stupisce ma non troppo. Intervistato da The Verge in occasione della presentazione di The Matrix Awakens, esperienza mozzafiato in Unreal Engine 5 mostrata ai The Game Awards 2021, Keanu Reeves (in compagnia della collega Carrie-Anne Moss) ha affermato di non aver mai giocato al titolo che lo vede tra i protagonisti.

Ma attenzione, non si tratta di una preferenza personale (che sarebbe stata l'ennesima batosta per Cyberpunk 2077). È semplicemente una questione di interessi, abitudini e hobby. Insomma, Keanu Reeves non è un videogiocatore.

Se gioco ai videogame? No. E per quanto riguarda Cyberpunk, ho visto delle demo, ma non ci ho mai giocato.

E pensare che a novembre 2020 il CEO di Projekt RED Adam Kiciński ha dipinto un quadro totalmente diverso:

Sì, Keanu ha giocato a Cyberpunk 2077. Per quanto ne so, non l'ha finito. Però sì, assolutamente, ci ha giocato e lo ha amato.

Affermazioni abbastanza contraddittorie quelle di Reeves e Kiciński, dunque. Ma il fatto che l'interprete di Neo non abbia mai giocato a Cyberpunk 2077 nulla toglie e nulla aggiunge al gioco che nel 2022 arriverà in versione next-gen.