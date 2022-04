Kingdom Hearts 4: tutto quello che sappiamo dal primo trailer

Sono passati esattamente 20 anni da quando la saga di Kingdom Hearts ha fatto il suo debutto nell’universo videoludico, segnandolo per sempre. Una tappa decisamente importante, che Disney e Square Enix hanno voluto festeggiare nel migliore dei mondi, andando ad annunciare del tutto a sorpresa Kingdom Hearts 4.

Dopo un terzo capitolo piuttosto divisivo, la casa del Chocobo va quindi ad introdurre un quarto episodio che, fin dal primo trailer di oltre 3 minuti, si lascia alle spalle il lungo arco narrativo dedicato a Xehanort. Trailer che potete recuperare direttamente in testata di articolo, e che già ci fornisce alcuni primi dettagli dal punto di vista della storia e del gameplay.

Kingdom Hearts 4: il ritorno di Sora nel trailer di annuncio

Nel filmato di annuncio di Kingdom Hearts 4 assistiamo allora al trionfale ritorno del protagonista Sora, questa volta in un mondo assai più realistico rispetto a quelli a cui il franchise ci ha abituato. L’eroe, per questo nuovo frammento della storia denominato Lost Master Arc, si risveglia dopo sette giorni in un comune appartamento.

Subito dopo, facciamo la conoscenza di Strelitzia, un nuovo misterioso personaggio. Proprio lei ci rivelerà di trovarci in quel di Quadratum, una grande città espansiva ambientata in un mondo simile alla nostra Terra, con uno stile che i fan non hanno mai visto nella serie actionRPG della casa di Final Fantasy – anche lui di ritorno con un nuovo capitolo. Anche qui non mancano gli elementi metafisici, che si manifestano quando un’enorme ombra compare fra i grattacieli creando il panico nelle strade.

Dopo un’introduzione in computer grafica, l’azione si concentra infatti sul gameplay vero e proprio, con Sora impegnato in un’accesa battaglia contro un gigantesco Heartless in piena città. Il filmato si conclude mostrando il logo di Kingdom Hearts 4, un siparietto con protagonisti Paperino e Pippo – e una voce fuori campo che pare proprio quella di Ade – e un messaggio che recita “Magic in the making”, per un videogame ovviamente nel pieno dello sviluppo.

Square Enix purtroppo ci ha lasciato senza svelare informazioni essenziali come la data di lancio e le piattaforme di destinazione. Restiamo in attesa di maggiori dettagli, con la consapevolezza che Kingdom Hearts 4 è realtà, e sembra in una fase già piuttosto avanzata di lavorazione.

Sora è un eroe dei videogiochi Disney originale come nessun altro, amato dal nostro team e dai fan di tutto il mondo. Siamo stati onorati di lavorare con Tetsuya Nomura e il suo team per due decenni per presentare queste storie originali di scoperta, coraggio e amicizia.

È stato il commento a margine dell’annuncio di Nana Gadd, director di Walt Disney Games.

Ricordiamo inoltre che, assieme al quarto episodio numerato, è stato svelato durante lo stesso evento il videogioco mobile Kingdom Hearts Missing-Link, in arrivo su iOS e Android. In questa esperienza potremo vivere nuove avventure dal regno di Scala a Caelum nel mondo reale, affrontando gli Heartless e scoprendo una nuova storia originale. Una closed beta è prevista nel corso del 2022.