Kingdom Hearts, è ufficiale: arriverà su Nintendo Switch a febbraio

Kingdom Hearts compirà vent'anni nel 2022 e per celebrare l'occasione Square Enix pare abbia intenzione di fare le cose in grande. Le prime novità riguardano la data d'uscita della saga completa su Nintendo Switch, prevista per il 10 febbraio 2022, e i relativi prezzi. Annunciata per la prima volta durante la presentazione di Sora in Super Smash Bros. Ultimate, le tre collection saranno esclusivamente cloud-based e comprenderanno complessivamente dieci capitoli.

On April 10th we're hosting a Kingdom Hearts 20th anniversary event in Tokyo!

We'll kick off the 20th anniversary celebrations with a mini concert, a chat and Q&A with the development team, an exhibition and much more. A video of the event will be made available at a later date. pic.twitter.com/gNLAs2waV6

