La PS5 Pro è in lavorazione con una doppia GPU?

Una PS5 Pro, modello potenziato dell'attuale PlayStation 5, sarebbe già in lavorazione. A suggerirlo è un brevetto depositato di recente da Sony Interactive Entertainment, in cui vengono indicate alcune possibili caratteristiche della nuova console.

Come ha riportato il noto insider Zuby_Tech su Twitter, la proprietà intellettuale parla della progettazione di una architettura CPU/GPU per sistemi da gioco casalinghi scalabile anche per il cloud gaming.

La parte scalabile svela la parte interessante con la presenza di ben due GPU che, sulla carta, la renderebbe molto più potente rispetto la versione di PlayStation 5 attualmente presente sul mercato.

Un altro appunto da tenere d'occhio è quello relativo al cloud gaming e qui potrebbe entrare in gioco anche la retrocompatibilità. Assodato l'interesse a guardare anche al nuovo settore crescente del mercato dei videogiochi, il cloud potrebbe permettere a Sony di offrire la possibilità di giocare a titoli delle precedenti generazioni. Esattamente come accade oggi del resto con PlayStation Now.

Non è da escludere quindi che il cloud possa diventare una delle caratteristiche primarie di questa PS5 Pro, specialmente se si ricollega alle indiscrezioni che vogliono Sony pronta a lanciare la risposta a Xbox Game Pass la prossima primavera.

Si parla infatti di un servizio a tre livelli, che punterà a mettere insieme le offerte PlayStation Plus e PlayStation Now. Il tier più alto dovrebbe garantire l'accesso anche a titoli dell'era PS1, PS2, PS3 e PSP. Il cloud gaming potrebbe diventare dunque un'arma fondamentale allo scopo, vista la difficoltà di garantire la compatibilità con giochi appartenenti a strutture hardware molto diverse tra loro.

In ogni caso, sono solo le prime speculazioni su quello che potrebbe essere il modello mid-gen di casa Sony, considerato che ad oggi è ancora praticamente impossibile trovare una PlayStation 5. E la situazione potrebbe durare ancora per tutto il 2022.