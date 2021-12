PlayStation Spartacus, il nuovo servizio Sony, non avrà le esclusive al D1

PlayStation Spartacus, come viene conosciuto per ora il nuovo servizio Sony cui arrivo sarebbe previsto la prossima primavera, non includerà le esclusive al Day One. Lo ha affermato Jason Schreier, il noto giornalista di Bloomberg che per primo ha svelato lo scoop, specificando che funzionerà diversamente rispetto Xbox Game Pass.

Infatti, sebbene il servizio sia stato pensato proprio per rispondere alla piattaforma di casa Microsoft, sarebbe troppo attendersi che tutte le esclusive PlayStation vengano incluse al Day One con l'abbonamento. Non si punterebbe quindi, almeno per il momento, ad una strategia simile a quella degli Xbox Game Studios.

“Sony sta pianificando un nuovo servizio in abbonamento, nome in codice Spartacus, per sfidare Xbox Game Pass. Viene presentato come un servizio a tre livelli che unirà PlayStation Now e PlayStation Plus. Il livello più alto potrebbe includere giochi per PS1, PS2 e PSP. Questo nuovo servizio, atteso in primavera, manterrà probabilmente il branding “PlayStation Plus”. Non aspettatevi che Sony possa includere i suoi nuovi grossi giochi al day come fa il Game Pass, ma le aspettative sono di un'offerta più forte rispetto PlayStation Now.“

È quanto ha specificato Jason Schreier su Twitter, sottolineando quindi come il genere dell'offerta dovrebbe sensibilmente migliorare, puntando comunque su una filosofia ancora diversa rispetto la concorrenza.

Va detto che il giornalista ha parlato di grossi giochi, non è da escludere quindi che Sony possa fare delle valutazioni titolo per titolo, demandando a prodotti specifici l'onore e l'onere di essere inclusi sin dal primo giorno con il nuovo abbonamento.

In ogni caso, restiamo ancora nel campo delle ipotesi. Sony non ha ancora confermato ufficialmente la novità e non ha commentato le indiscrezioni su quello che, ancora per un po', sarà simpaticamente noto come PlayStation Spartacus.